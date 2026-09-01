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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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01.09.2026 09:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Helvetia Baloise-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 214,00 CHF ab.

Helvetia Baloise
214.76 CHF 0.35%
Kaufen Verkaufen

Die Helvetia Baloise-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 214,00 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'152 Punkten steht. Die Helvetia Baloise-Aktie gab in der Spitze bis auf 214,00 CHF nach. Bei 214,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13'687 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 225,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.04.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Helvetia Baloise-Aktie. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Helvetia Baloise-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,27 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,27 CHF aus.

Die Helvetia Baloise-Bilanz für Q2 2026 wird am 17.09.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,41 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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