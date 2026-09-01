Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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01.09.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag im Minus
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Helvetia Baloise-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 212,40 CHF nach.
Die Helvetia Baloise-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 212,40 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'129 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 212,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 214,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60'834 Helvetia Baloise-Aktien.
Am 22.04.2026 markierte das Papier bei 225,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Helvetia Baloise-Aktie 15,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,27 CHF aus.
Am 17.09.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten taxieren den Helvetia Baloise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,41 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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