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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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01.09.2026 12:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag mit Verlusten

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Helvetia Baloise-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 213,00 CHF ab.

Helvetia Baloise
211.56 CHF -1.14%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Helvetia Baloise gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 213,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'026 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 212,20 CHF. Bei 214,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 33'979 Helvetia Baloise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 225,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Helvetia Baloise-Aktie. Bei 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,90 Prozent würde die Helvetia Baloise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,27 CHF. Im Vorjahr hatte Helvetia Baloise 9,27 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Voraussichtlich am 17.09.2026 dürfte Helvetia Baloise Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Helvetia Baloise einen Gewinn von 11,41 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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