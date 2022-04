Helvetia weist hohe SST-Quote aus

St.Gallen (awp) - Die Helvetia hat ihre Kapitalstärke im vergangenen Jahr klar verbessert. Per 1. Januar 2022 weist die Versicherungsgruppe eine Solvenzquote nach dem Swiss Solvency Test (SST) von 260 Prozent aus, wie es am Freitag in einer Mitteilung heisst. Im Jahr davor waren es 193 Prozent.

Der kräftige Anstieg überrascht nicht, denn bereits vor gut einem Monat anlässlich der Publikation der Jahreszahlen 2021 teilte die Gruppe mit, dass die Solvenzquote über der Marke von 240 Prozent liegen dürfte. Damit wird die von der Finanzmarktaufsicht (Finma) gesetzte Mindestanforderung von 100 Prozent bei weitem übertroffen.

Die Finma prüft einmal im Jahr die Kapitalisierung der Versicherer anhand des SST und verpflichtet die Firmen, bis Ende April dazu einen Bericht zu veröffentlichen. Die Solvenzanforderungen sind dann erfüllt, wenn das verfügbare Kapital grösser ist als das geforderte Kapital beziehungsweise das Zielkapital.

