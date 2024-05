Helvetia-Online-Tochter Smile bringt Hundehaftpflichtversicherung in Spanien auf den Markt - Aktie sinkt

Die Online-Tochter Smile lanciert am spanischen Markt eine Haftpflichtversicherung für Hundehalter, wie der Versicherer Helvetia am Dienstag mitteilte.

Das neue Produkt "smile.dog" sei vor dem Hintergrund entwickelt worden, dass in Spanien voraussichtlich in den nächsten Monaten Hundehalter eine Haftpflichtversicherung für ihre Vierbeiner abschliessen müssen. Die Versicherung könne für alle Hunderassen online abgeschlossen werden.

Mit der Versicherung will Smile in Spanien weiter Fuss fassen. Es sei nach der Lancierung von "smile.mobility" Ende 2023 das zweite Produkt, welches Smile Kundinnen und Kunden in Spanien anbiete. Parallel dazu soll das Geschäftsmodell von Smile auch in Österreich ausgebaut werden.

Für die Helvetia-Aktie geht es via SIX zeitweise 0,64 Prozent auf 123,80 Franken nach unten.

mk/rw

St.Gallen (awp)