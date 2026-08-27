Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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27.08.2026 07:00:14
Helvetia lanciert neuartige Kaskovariante zwischen Voll- und Teilkasko
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Helvetia Baloise Holding AG
/ Schlagwort(e): Produkteinführung
Die neue Totalschadenkasko von Helvetia deckt alle Leistungen der Teilkasko und zusätzlich den Totalschaden nach einer selbstverschuldeten Kollision – zu einer deutlich tieferen Prämie als die Vollkasko. Eine erste Auswertung des erstmals in der Schweiz angebotenen Produkts zeigt: Besonders gefragt ist die Versicherung bei Halterinnen und Haltern von rund zehn Jahre alten Fahrzeugen.
Rund neun von zehn Abschlüssen der neuen Totalschadenkasko von Helvetia entfallen auf Privatpersonen. Die versicherten Fahrzeuge sind im Median rund zehn Jahre alt und hatten als neues Fahrzeug einen Katalogpreis von rund 44 000 Franken. Vier von fünf Policen wurden für Personenwagen abgeschlossen, gefolgt von Motorrädern. Die Analyse der ersten Verkaufszahlen unterstreicht: Vor allem Besitzerinnen und Besitzer älterer Occasionen suchen in Anbetracht der steigenden Kosten nach einer optimalen Alternative zwischen Teil- und Vollkasko.
«Als einzige Versicherung der Schweiz bieten wir diese Lösung an. Wir haben das Produkt zuerst bewusst ohne aktive Bewerbung eingeführt, um die Nachfrage zu testen. Dass die Totalschadenkasko trotzdem so rasch Anklang findet, zeigt, dass viele Kundinnen und Kunden auf eine Lösung gewartet haben, die den wichtigsten Schutz im Fall eines Totalschadens bietet, ohne die Prämie einer Vollkasko bezahlen zu müssen», sagt Chrys Fischbacher, Leiter Produktmanagement Motorfahrzeugversicherungen bei Helvetia.
Deutlich günstiger als Vollkasko
Ein Mittelweg zwischen Voll- und Teilkasko
Damit richtet sich das Modell an Halterinnen und Halter älterer Fahrzeuge, für die eine Vollkasko aufgrund des gesunkenen Fahrzeugwerts nicht mehr im gleichen Mass attraktiv ist, die aber weiterhin gegen den finanziell gravierendsten Schadenfall abgesichert sein möchten. Wer von der Vollkasko direkt auf eine reine Teilkasko wechselt, verzichtet vollständig auf den Schutz bei selbstverschuldeten Kollisionen – auch im Totalschadenfall.
Nach Einschätzung von Helvetia eignet sich die Vollkasko vor allem für neue und wertvolle Fahrzeuge. Mit zunehmendem Alter und sinkendem Zeitwert des Fahrzeugs prüfen viele Halterinnen und Halter günstigere Alternativen. Die Totalschadenkasko setzt genau in dieser Lebensphase des Fahrzeugs an und bietet damit eine sinnvolle Ergänzung der bisherigen Kaskodeckungen.
Hinweise zur Datenanalyse und zum Produkt
Über Helvetia Baloise
Haftungsausschluss
Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Baloise Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Baloise Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Baloise Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Helvetia Baloise Holding AG
|Aeschengraben 21
|4001 Basel
|Schweiz
|Internet:
|www.helvetia-baloise.com
|ISIN:
|CH0466642201
|Valorennummer:
|46664220
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2389372
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2389372 27.08.2026 CET/CEST
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