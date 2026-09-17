Helvetia Aktie 1227168 / CH0012271687
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17.09.2026 07:20:41
Helvetia Baloise verdient operativ 632 Millionen Franken - IFRS-Gewinn deutlich tiefer
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