Helvetia Baloise nach starken Halbjahreszahlen gesucht

Zürich (awp) - Die Aktien von Helvetia Baloise sind am Donnerstag stark in den Börsenhandel gestartet. Der Ende 2025 fusionierte Versicherungskonzern hat erstmals Zahlen zum ersten Halbjahr veröffentlicht und mit dem bereinigten Gewinn besser als erwartet abgeschnitten. Auch die Combined Ration übertraf die Prognosen der Analysten. Gut kommen ebenfalls die Fortschritte bei der Integration an.

Bis gegen 9.40 Uhr klettern die Papiere von Helvetia Baloise um 4,2 Prozent auf 222,40 Franken vor. Der Gesamtmarkt SLI liegt derweil um 0,43 Prozent im Plus.

Die Helvetia Baloise ist operativ sehr gut unterwegs und macht bei der Fusion schneller Fortschritte als geplant, kommentierte LUKB-Analyst Daniel Bosshard. Die zweite Jahreshälfte werde aber durch den verheerenden Hagelschaden in der Schweiz im August mit 120 bis 140 Millionen, vor Steuern nach Rückversicherung, belastet. "Grossschäden gehören zum Geschäftsmodell einer Versicherung und kommen unerwartet. Das ändert aber nichts daran, dass Helvetia Baloise operativ einen sehr guten Job macht und aus der Fusion zusätzliches Potenzial schöpfen wird", erklärte der LUKB-Analyst.

Bei Vontobel hiess es: Die Helvetia Baloise habe mit den zum kombinierten Geschäft ausgewiesenen Zahlen die Markterwartungen übertroffen. Sowohl der zugrundeliegende Gewinn als auch der Reingewinn nach IFRS seien höher ausgefallen als der Konsens. Das Gleiche gelte für die Combined Ratio.

Die gute Entwicklung im ersten Halbjahr sei getragen von versicherungstechnischen Verbesserungen, hiess es bei der ZKB. Positiv seien auch die Fortschritte beim Zusammenschluss der beiden Versicherer. Der Konzern habe bereits beinahe die Hälfte der angestrebten Synergie- und Effizienzziele erreicht. Bis Ende Jahr sollen es rund 60 Prozent der Synergien realisiert sein, erklärte ZKB-Analyst Georg Marti. Der ursprüngliche Plan war rund 50 Prozent.

Die Gruppe sei somit mit der Integration dem Plan voraus, urteilte Vontobel-Analyst Matteo Lindauer. Helvetia Baloise dürfte so am Schweizer Markt zu einem neuen, starken Dividenden-Player heranwachsen.

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