Helvetia Baloise mit Veränderungen in Führungsetage wegen Fusion

Basel (awp) - Die Helvetia Baloise nimmt im Rahmen der Fusionsintegration auch Veränderungen in der Führung vor. Dabei hat sie die neue Funktion des Chief Technology & Transformation Officer (CTTO) mit gruppenweiter Verantwortung für Integration, Systemmigration, Technologie, Transformation und KI, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung hiess.

Die Verantwortung als CTTO übernimmt ab Oktober Sandra Hürlimann, die derzeit als Technologie-Chefin Schweiz amtet. Sie werde auch Teil der Konzernleitung, hiess es. Hürlimann bringe Führungserfahrung im operativen Geschäft sowie in den Bereichen Technologie und Transformation mit und sei bereits heute für die konzernweite KI-Agenda verantwortlich.

Im Zuge der Umstellung werden der frühere Baloise-Chef Michael Müller, heute Group Deputy CEO & Chief Integration Officer, sowie Technologie-Chef Alexander Bockelmann die Gruppe Ende September verlassen. Auch Bockelmann war vor der Fusion für die Baloise tätig. Die Helvetia Baloise will laut den Angaben künftig einen stärkeren Fokus auf die Systemmigration, die Realisierung von Synergien und die Umsetzung der Transformation legen, wie es hiess.

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