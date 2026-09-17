|
17.09.2026 07:36:37
Helvetia Baloise mit Veränderungen in Führungsetage wegen Fusion
Basel (awp) - Die Helvetia Baloise nimmt im Rahmen der Fusionsintegration auch Veränderungen in der Führung vor. Dabei hat sie die neue Funktion des Chief Technology & Transformation Officer (CTTO) mit gruppenweiter Verantwortung für Integration, Systemmigration, Technologie, Transformation und KI, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung hiess.
Die Verantwortung als CTTO übernimmt ab Oktober Sandra Hürlimann, die derzeit als Technologie-Chefin Schweiz amtet. Sie werde auch Teil der Konzernleitung, hiess es. Hürlimann bringe Führungserfahrung im operativen Geschäft sowie in den Bereichen Technologie und Transformation mit und sei bereits heute für die konzernweite KI-Agenda verantwortlich.
Im Zuge der Umstellung werden der frühere Baloise-Chef Michael Müller, heute Group Deputy CEO & Chief Integration Officer, sowie Technologie-Chef Alexander Bockelmann die Gruppe Ende September verlassen. Auch Bockelmann war vor der Fusion für die Baloise tätig. Die Helvetia Baloise will laut den Angaben künftig einen stärkeren Fokus auf die Systemmigration, die Realisierung von Synergien und die Umsetzung der Transformation legen, wie es hiess.
mk/jb
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: SMI reagiert mit Gewinnen -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.