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18.09.2026 09:25:00
Helvetia Baloise-Aktie tiefer: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
Helvetia Baloise hat Dennis Giavina zum Chief Technology Officer für die Schweiz ernannt.
Giavina arbeitet seit 2018 für Helvetia Baloise. Zuletzt leitete er als Head Core Life die Weiterentwicklung und Integration der Plattformen im Lebengeschäft, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.
Mit der Ernennung will das Unternehmen die Kontinuität im laufenden Fusionsprozess sichern. Zuvor war Giavina unter anderem Programmmanager für IT-Transformationsinitiativen.
Vor seinem Wechsel zu Helvetia Baloise arbeitete er als Senior Enterprise Architect bei den SBB und bei Beratungsfirmen.
Die Helvetia Baloise-Aktie zeigt sich am Freitag zeitweise 1,42 Prozent schwächer bei 222,00 CHF.
awp-robot/dm/cg
Basel (awp)
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