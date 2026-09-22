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Neue Lebensversicherung 22.09.2026 09:41:03

Helvetia Baloise-Aktie leichter: VivaFlex für flexible Altersvorsorge lanciert

Helvetia Baloise-Aktie leichter: VivaFlex für flexible Altersvorsorge lanciert

Helvetia Baloise hat mit VivaFlex eine neue, flexible Lebensversicherung für die private Altersvorsorge auf den Schweizer Markt gebracht.

Das Produkt richtet sich insbesondere an die 1,9 Millionen Teilzeitbeschäftigten in der Schweiz und kann individuell an verschiedene Lebenssituationen angepasst werden.

Vivaflex ist eines der ersten Produkte nach der Fusion von Helvetia und Baloise, wie Helvetia Baloise am Dienstag bekanntgab. Die neue Lösung für die Säule 3a oder 3b ergänzt das bestehende Vorsorgeportfolio.

Zeitweise verliert die Helvetia Baloise-Aktie im Schweizer Handel 0,20 Prozent auf 218,95 Franken.

awp-robot/dm

Basel (awp)

Weitere Links:

Helvetia Baloise-Aktie: Fokus auf Gewinn und Umsetzung der Fusion

Bildquelle: Helvetia Gruppe
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Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’509.38 19.84 S2B9EU
Short 14’819.74 13.89 SL4BRU
Short 15’372.26 8.84 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’895.51 22.09.2026 10:30:26
Long 13’393.61 19.56 SJBMDU
Long 13’080.71 13.82 S4BF7U
Long 12’530.47 8.98 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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