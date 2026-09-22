Helvetia Baloise-Aktie leichter: VivaFlex für flexible Altersvorsorge lanciert

Das Produkt richtet sich insbesondere an die 1,9 Millionen Teilzeitbeschäftigten in der Schweiz und kann individuell an verschiedene Lebenssituationen angepasst werden.

Vivaflex ist eines der ersten Produkte nach der Fusion von Helvetia und Baloise, wie Helvetia Baloise am Dienstag bekanntgab. Die neue Lösung für die Säule 3a oder 3b ergänzt das bestehende Vorsorgeportfolio.

Zeitweise verliert die Helvetia Baloise-Aktie im Schweizer Handel 0,20 Prozent auf 218,95 Franken.

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Basel (awp)