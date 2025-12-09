Helvetia-Baloise-Aktie im Plus: Immobilienfonds Helvetia Swiss Property steigert Ertrag dank stärkerem Marktumfeld

Auch habe sich dank den Zinssenkungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) die Stimmung am Immobilienmarkt aufgehellt, teilte die Fondsleitung am Dienstag mit.

Der Nettoertrag des Immobilienfonds erhöhte sich bei steigenden Mietzinseinnahmen in dem per Ende September abgeschlossenen Geschäftsjahr um 17 Prozent auf 26,2 Millionen Franken. Die realisierten Kapitalgewinne beliefen sich auf 4,93 Millionen nach 0,37 Millionen im Vorjahr und die nicht-realisierten Kapitalgewinne dank positiven Neubewertungen im Bestandesportfolio auf 24,9 Millionen nach 3,96 Millionen.

Nach Abzug der geschätzten Liquidationssteuern ergab sich ein Gesamterfolg von 49,6 Millionen Franken. Dies führte zu einer Anlagerendite in Höhe von 5,15 Prozent nach 3,01 Prozent im Vorjahr, so die Mitteilung weiter. Der Nettoinventarwert pro Anteil (NAV) stieg um 2,3 Prozent auf 104,19 Franken, während die Dividende bei unveränderten 2,75 Franken je Anteil belassen wird.

Immobilien zugekauft

Im Frühjahr hatte der Fonds eine Kapitalerhöhung in Höhe von rund 166 Millionen Franken abgeschlossen und mit den frischen Mitteln sieben Liegenschaften aus dem Bestand der Helvetia Versicherungen mit einem Wert von 252 Millionen übernommen. So hat sich der Marktwert des Gesamtportfolios auf 1,32 Milliarden erhöht. Dieses besteht zum Grossteil aus Wohnliegenschaften, die rund 80 Prozent zum Sollmietertrag beisteuern. Auch sei die Mietzinsausfallrate weiter auf 1,44 Prozent reduziert worden nach 2,06 Prozent im Vorjahr.

Im neu angelaufenen Geschäftsjahr soll das Immobilienportfolio laut den Plänen weiter gezielt ausgebaut werden. Zu diesem Zweck sei per Ende März die Durchführung einer nächste Kapitalerhöhung vorgesehen, hiess es. Der Emissionserlös soll für den Erwerb weiterer Immobilien aus dem Bestand der Helvetia Versicherungen verwendet werden. Parallel würden die geplanten Bauprojekte gezielt vorangetrieben.

Die Helvetia Baloise-Aktie legt an der SIX zeitweise um 0,73 Prozent zu auf 196,41 CHF.

mk/ys

Basel (awp)