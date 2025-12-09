Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Fondsrendite
|
09.12.2025 09:33:36
Helvetia-Baloise-Aktie im Plus: Immobilienfonds Helvetia Swiss Property steigert Ertrag dank stärkerem Marktumfeld
Der Immobilienfonds Helvetia Swiss Property Fund hat im Geschäftsjahr 2024/25 den Ertrag gesteigert und mit dem erweiterten Portfolio einen deutlich höheren Gewinn erzielt.
Der Nettoertrag des Immobilienfonds erhöhte sich bei steigenden Mietzinseinnahmen in dem per Ende September abgeschlossenen Geschäftsjahr um 17 Prozent auf 26,2 Millionen Franken. Die realisierten Kapitalgewinne beliefen sich auf 4,93 Millionen nach 0,37 Millionen im Vorjahr und die nicht-realisierten Kapitalgewinne dank positiven Neubewertungen im Bestandesportfolio auf 24,9 Millionen nach 3,96 Millionen.
Nach Abzug der geschätzten Liquidationssteuern ergab sich ein Gesamterfolg von 49,6 Millionen Franken. Dies führte zu einer Anlagerendite in Höhe von 5,15 Prozent nach 3,01 Prozent im Vorjahr, so die Mitteilung weiter. Der Nettoinventarwert pro Anteil (NAV) stieg um 2,3 Prozent auf 104,19 Franken, während die Dividende bei unveränderten 2,75 Franken je Anteil belassen wird.
Immobilien zugekauft
Im Frühjahr hatte der Fonds eine Kapitalerhöhung in Höhe von rund 166 Millionen Franken abgeschlossen und mit den frischen Mitteln sieben Liegenschaften aus dem Bestand der Helvetia Versicherungen mit einem Wert von 252 Millionen übernommen. So hat sich der Marktwert des Gesamtportfolios auf 1,32 Milliarden erhöht. Dieses besteht zum Grossteil aus Wohnliegenschaften, die rund 80 Prozent zum Sollmietertrag beisteuern. Auch sei die Mietzinsausfallrate weiter auf 1,44 Prozent reduziert worden nach 2,06 Prozent im Vorjahr.
Im neu angelaufenen Geschäftsjahr soll das Immobilienportfolio laut den Plänen weiter gezielt ausgebaut werden. Zu diesem Zweck sei per Ende März die Durchführung einer nächste Kapitalerhöhung vorgesehen, hiess es. Der Emissionserlös soll für den Erwerb weiterer Immobilien aus dem Bestand der Helvetia Versicherungen verwendet werden. Parallel würden die geplanten Bauprojekte gezielt vorangetrieben.Die Helvetia Baloise-Aktie legt an der SIX zeitweise um 0,73 Prozent zu auf 196,41 CHF.
mk/ys
Basel (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: SMI stabil -- DAX etwas höher -- Märkte in Fernost am Dienstag mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen aus.