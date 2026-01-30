Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’155 0.1%  SPI 18’186 0.1%  Dow 49’072 0.1%  DAX 24’463 0.6%  Euro 0.9160 0.1%  EStoxx50 5’920 0.5%  Gold 5’057 -6.0%  Bitcoin 63’310 -2.1%  Dollar 0.7688 0.5%  Öl 69.6 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526SAP345952
Top News
Bitcoin-Treasury-Check: Aktien von Metaplanet und MicroStrategy im Vergleich
Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zum Stresstest?
CSG-Aktie nach IPO-Hype unter Druck: So reagieren Rheinmetall, HENSOLDT, RENK, OHB und TKMS in Woche eins
Barclays Capital beurteilt Allianz-Aktie mit Underweight
Swatch-Aktie trotzdem gesucht: Massiver Gewinneinbruch in 2025
Suche...
eToro entdecken

Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Unabhängigkeit gestärkt 30.01.2026 11:10:03

Helvetia Baloise-Aktie fester: Geschäftsführung der Servisa-Stiftungen abgegeben

Helvetia Baloise-Aktie fester: Geschäftsführung der Servisa-Stiftungen abgegeben

Die Versicherungsgruppe Helvetia Baloise wird die Geschäftsführung der Pensionskasse der Servisa Sammelstiftung und der Servisa Supra Sammelstiftung künftig nicht mehr übernehmen.

Helvetia Baloise
195.65 CHF 0.55%
Kaufen Verkaufen
Deren Stiftungsräte haben entschieden, die bislang delegierten Aufgaben in eine eigene Betriebsgesellschaft der Servisa zu überführen.

Mit dem Schritt soll die Unabhängigkeit der beiden Sammelstiftungen gestärkt werden, hiess es in einer Mitteilung vom Freitag. Die Übertragung der Aufgaben von Helvetia Baloise an die neue Servisa-Betriebsgesellschaft erfolge schrittweise und mit Unterstützung des bisherigen Partners.

Während der Übergangsphase wird Helvetia Baloise laut den Angaben weiterhin Dienstleistungen für Servisa erbringen. Zudem beabsichtigen die Vertragsparteien, noch im laufenden Jahr über die Weiterführung des bestehenden Versicherungsverhältnisses zu entscheiden.

Zeitweise steigt die Helvetia Baloise-Aktie im Schweizer Handel um 0,49 Prozent auf 195,85 Franken.

sc/cg

Basel (awp)

Weitere Links:

Helvetia und Baloise schliessen Fusion zu Helvetia Baloise Holding ab

Bildquelle: Helvetia Gruppe

Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?