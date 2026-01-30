Helvetia Baloise-Aktie fester: Geschäftsführung der Servisa-Stiftungen abgegeben

Deren Stiftungsräte haben entschieden, die bislang delegierten Aufgaben in eine eigene Betriebsgesellschaft der Servisa zu überführen.

Mit dem Schritt soll die Unabhängigkeit der beiden Sammelstiftungen gestärkt werden, hiess es in einer Mitteilung vom Freitag. Die Übertragung der Aufgaben von Helvetia Baloise an die neue Servisa-Betriebsgesellschaft erfolge schrittweise und mit Unterstützung des bisherigen Partners.

Während der Übergangsphase wird Helvetia Baloise laut den Angaben weiterhin Dienstleistungen für Servisa erbringen. Zudem beabsichtigen die Vertragsparteien, noch im laufenden Jahr über die Weiterführung des bestehenden Versicherungsverhältnisses zu entscheiden.

Zeitweise steigt die Helvetia Baloise-Aktie im Schweizer Handel um 0,49 Prozent auf 195,85 Franken.

sc/cg

Basel (awp)