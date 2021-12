Helvetia-Anlagegruppe "Immobilien Romandie" wächst weiter - Aktie legt zu

Diese habe im dritten Quartal 2021 Neuzeichnungen von über 100 Millionen Franken verzeichnet, teilte Helvetia am Freitag mit.

Mit dem Geld wurden für die Anlagegruppe in der Stadt Genf drei Wohnliegenschaften im Gesamtwert von über 90 Millionen Franken zugekauft und zugleich die Fremdfinanzierung reduziert, wie es heisst. Bereits 2020 hatte die Gruppe Immobilien im Wert von rund 130 Millionen erworben. Und weitere Zukäufe in Genf seien in Planung.

Das Gesamtvermögen der Anlagegruppe beträgt laut Mitteilung nun 550 Millionen Franken, jenes der Helvetia Anlagestiftung 1,85 Milliarden Franken. Die Stiftung zählt mehr als 270 Vorsorgeeinrichtungen zu ihren Kunden, denen sie Anlagelösungen vor allem zum Thema Immobilien anbietet.

Die Helvetia-Aktie steigt an der SIX derzeit 0,48 Prozent auf 103,80 Franken.

