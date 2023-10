Helvetia-Aktie steigt leicht: Helvetia-CEO sieht Fusion mit Bâloise nicht als Option

"Einerseits wollen wir als Helvetia dort weiterkommen, wo wir schon gut sind. Andererseits geht es auch darum, die Gruppe in der Internationalisierung voranzubringen", sagte Schmuckli im Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" (Samstagsausgabe).

Rupprecht bringe internationale Erfahrung aus der niederländischen NN Group mit und werde dazu beitragen, die Position von Helvetia sowohl im Heimmarkt Schweiz als auch in anderen europäischen Ländern zu stärken, gab sich Schmuckli darin überzeugt. Denn die Helvetia habe in den letzten Jahren erfolgreich in verschiedene europäische Märkte expandiert und ihre Präsenz in der Versicherungsbranche gestärkt.

Dabei hob Schmuckli hervor, dass die Helvetia nun bestrebt sei, sich von einer europäischen Versicherungsgruppe zu einem integrierten europäischen Versicherungskonzern zu entwickeln. Hierbei liege der Fokus auf einer engeren Zusammenarbeit und Synergiegewinn innerhalb der Gruppe. "Es ist permanent unsere Aufgabe, Synergien und Optimierungen zu nutzen."

Breit angelegte Wachstumsstrategie

Was das Wachstum und die Diversifikation anbelangt, so verfolge sein Konzern eine breit angelegte Wachstumsstrategie, die auf organischem Wachstum und gezielten Übernahmen basiere. Das Unternehmen plant also, seine Position in Ländern wie Frankreich, Deutschland, Österreich und Italien zu stärken. Dabei solle eine starke Präsenz in den Bereichen Sachversicherungen und Lebensversicherungen geschaffen werden, so der VRP.

Schmuckli stellte aber auch klar, dass trotz Marktgerüchten über eine mögliche Fusion mit Bâloise eine solche derzeit kein Thema ist. Die Helvetia konzentriere sich auf ihre strategischen Pläne und das organische Wachstum. Mit einer soliden Bilanz und steigenden Dividendenzahlungen sei das Unternehmen bereit, alleine seinen Weg zu gehen.

Mehr Diversität

Angesichts des Altersprofils der derzeitigen Führungsebene erwartet Schmuckli in den kommenden Jahren schliesslich auch Veränderungen in der Zusammensetzung des Top-Managements. Er betonte in dem Gespräch die Bedeutung von Diversität und Vielfalt in der künftigen Unternehmensleitung. "Das ist ein zentrales Anliegen für den Verwaltungsrat", sagte er.

Was schliesslich die Marke Helvetia anbelangt, so strebt das Unternehmen trotz Internationalisierung ebenfalls an, der Schweizer Marke treu zu bleiben, da diese Werte wie Zuverlässigkeit und Stabilität verkörpere. Schmuckli betonte auch die Attraktivität dieser Werte im Finanzsektor. "Die Schweiz steht für Zuverlässigkeit, für Stabilität", sagte er.

Die Helvetia-Aktie steigt an der SIX zeitweise 0,34 Prozent auf 119,70 Franken.

kw/mk

St.Gallen (awp)