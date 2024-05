Helvetia-Aktie steigt: Helvetia Anlagestiftung wählt Tecla Solari neu in den Stiftungsrat

Tecla Solari wurde an der ordentlichen Anlegerversammlung neu in das Gremium gewählt, wie die zur Helvetia Holding gehörende Gesellschaft am Dienstag mitteilte.

Tecla Solari verfüge über mehr als 25 Jahre Erfahrung als Geschäftsführerin, Verwaltungsrätin und Beraterin in Technologie- und Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit. Zudem sei sie Mitglied im Stiftungsrat einer namhaften Anlegerin der Helvetia Anlagestiftung, heisst es.

Die Anlegerinnen und Anleger stimmten laut weiteren Angaben an der Versammlung allen Anträgen des Stiftungsrats zu. Unter anderem wurden alle bisherigen Stiftungsratsmitglieder für weitere drei Jahre in ihrem Amt bestätigt.

Die Helvetia Anlagestiftung verwaltet ein Gesamtvermögen von 2,6 Milliarden Franken. Davon entfallen 1,8 Milliarden auf Immobilien. Rund 280 Vorsorgeeinrichtungen gehören zu ihren Anlegerinnen.

An der SIX ziehen Helvetia-Aktien zeitweise um 1,23 Prozent an auf 123,40 Schweizer Franken.

