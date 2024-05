Helvetia-Aktie schwächelt: Helvetia Swiss Property Fund wird voraussichtlich am 25.6. an der SIX kotiert

Der Fonds soll per 25. Juni an der SIX Swiss Exchange kotiert werden, wie es am Freitag in einer Mitteilung hiess. Zudem legte der Fonds Zahlen zum ersten Halbjahr 2023/24 vor.

Das Kotierungsgesuch an der SIX sei unter Vorbehalt gutgeheissen worden, hängig sei lediglich die Fondsvertragsänderung zur Publikumsöffnung. Ist der Fonds einmal kotiert, werde er neu allen Anlegern offenstehen und er dürfte zugleich in die Indizes "SXI Real Estate Broad" und "SXI Real Estate Funds Broad" aufgenommen werden.

Für das erste Halbjahr 2023/24 (per Ende März) weist der Helvetia Swiss Property Fund in derselben Mitteilung einen Nettoerfolg in Höhe von 11,5 Millionen Franken aus. Die Vermietungssituation sei weiterhin "sehr komfortabel", und die Mietzinsausfallrate des Portfolios sei auf 2,29 von 2,48 Prozent Ende September weiter gesunken, hiess es.

In der Berichtsperiode hat der Fonds zudem aus dem Verkauf einer kleinen Immobilie mit einem Marktwert von 2,65 Millionen Franken einen Gewinn von 0,37 Millionen realisiert. Somit belaufe sich der realisierte Erfolg und damit ausschüttbare Ertrag insgesamt per Ende März 11,9 Millionen Franken oder 1,46 Franken je Anteil. Im Gesamtjahr 2022/23 waren dies 2,78 Franken.

Die nicht realisierten Kapitalverluste für das erste Halbjahr 2023/24 werden mit 3,52 Millionen Franken angegeben. Und nach Abzug der Liquidationssteuern resultierte ein Gesamterfolg von 7,56 Millionen, was laut den Angaben einer positiven Anlagerendite von 0,94 Prozent entspricht.

Für Helvetia-Aktien geht es am Freitag an der SIX zeitweise um 0,25 Prozent nach unten auf 120,40 Schweizer Franken.

mk/ra

Basel (awp)