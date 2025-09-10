Helvetia Aktie 46664220 / CH0466642201
10.09.2025 12:29:00
Helvetia Aktie News: Helvetia schiebt sich am Mittwochmittag vor
Die Aktie von Helvetia gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Helvetia-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 201,00 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Helvetia-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 201,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 17'036 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Helvetia-Aktie sogar auf 205,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 198,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 27'979 Helvetia-Aktien umgesetzt.
Bei 216,60 CHF markierte der Titel am 21.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 7,76 Prozent Plus fehlen der Helvetia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Helvetia-Aktie liegt somit 50,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Helvetia seine Aktionäre 2024 mit 7,61 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,15 CHF je Aktie ausschütten.
Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Helvetia veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 10.03.2027.
Experten taxieren den Helvetia-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,50 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Helvetia-Aktie
Helvetia-Aktie freundlich: Gewinn im ersten Halbjahr gesteigert
Helvetia- und Baloise-Aktie gesucht: EU gibt grünes Licht für Fusion
Helvetia-Aktie gibt nach: Helvetia ernennt Karina Schreiber zur neuen Risiko-Chefin
Nachrichten zu Helvetia Holding AG
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Börse aktuell - Live TickerUS-Konjunkturdaten im Fokus: SMI und DAX stabil -- Börsen in Asien in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt treten zur Wochenmitte auf der Stelle. Die Börsen in Fernost legen am Mittwoch zu.
