Helvetia Aktie News: Helvetia schiebt sich am Mittwochmittag vor

Um 12:28 Uhr ging es für das Helvetia-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 201,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 17'036 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Helvetia-Aktie sogar auf 205,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 198,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 27'979 Helvetia-Aktien umgesetzt.

Bei 216,60 CHF markierte der Titel am 21.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 7,76 Prozent Plus fehlen der Helvetia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Helvetia-Aktie liegt somit 50,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Helvetia seine Aktionäre 2024 mit 7,61 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,15 CHF je Aktie ausschütten.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Helvetia veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 10.03.2027.

Experten taxieren den Helvetia-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,50 CHF je Aktie.

