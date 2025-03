Helvetia-Aktie im Minus: Helvetia Swiss Property Fund sichert sich frisches Kapital

Alle 1'625'000 neuen Anteile seien zu einem Ausgabepreis von 102,00 Franken gezeichnet worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Die Kapitalerhöhung wurde vom 7. bis 19. März durchgeführt. Die Liberierung und der erste Handelstag der neuen Anteile erfolgt am 24. März.

Mit den Mitteln wird die Akquisition von sieben Liegenschaften in den Kantonen Zürich, St. Gallen, Basel-Stadt und Neuenburg aus dem Bestand der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft mit einem Marktwert von rund 252 Millionen Franken finanziert. Für die Finanzierung des Portfolioankaufs werden zusätzlich Fremdkapital aufgenommen.

Der Fokus des Helvetia (CH) Swiss Property Fund liegt den Angaben zufolge auf Wohnimmobilien in grossen Städten, Mittelstädten und deren Agglomerationen. Er wurde am 3. Juni 2020 lanciert und ist seit vergangenem Jahr an der Schweizer Börse kotiert.

Das Liegenschaftsportfolio des Fonds bestand per 30. September 2024 aus 46 Liegenschaften mit einem Marktwert von 1,1 Milliarden Franken. Mit der Kapitalerhöhung stieg der Marktwert auf rund 1,3 Milliarden Franken.

Die Helvetia-Aktie notiert via SIX zeitweise 0,33 Prozent im Minus bei 179,80 Franken.

to/cg

Basel (awp)