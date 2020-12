Helvetia-Aktie gewinnt: Helvetia Swiss Property Fund steigert Verkehrswert - Börsengang-Pläne

Der Anfang Juni 2020 lancierte Immobilienfonds strebt ausserdem in zwei bis vier Jahren die Kotierung an der Schweizer Börse SIX an.

Der Verkehrswert des Portfolios belief sich per 30. September 2020 auf 536,1 Millionen Franken, was einer Steigerung gegenüber dem Initialwert von 0,7 Prozent entspricht. Die positive Wertänderung sei mehrheitlich auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Renditeimmobilien an guten Lagen zurückzuführen, teilte der Immobilienfonds am Mittwoch mit.

Die Mietzinseinnahmen beliefen sich auf insgesamt 7,2 Millionen Franken und nach Abzug der angefallenen Kosten für Unterhalt und Reparaturen resultierte ein Nettoertrag von 4,2 Millionen Franken.

Das Nettofondsvermögen (NAV) wurde in der Berichtsperiode von einmaligen Transaktionskosten zum Erwerb des Immobilienportfolios beeinflusst, weshalb der NAV rückläufig war. Die Fondsleitung verzichtet deshalb auf eine Ertragsausschüttung.

Die Fondsleitung beabsichtigt ausserdem, das Immobilienportfolio in den nächsten Jahren weiter auszubauen. Der weitere Portfolioaufbau wird in erster Linie über Portfoliotransaktionen aus dem Versicherungsbestand der Mutter Helvetia Versicherungen erfolgen. Daneben können auch selektive Zukäufe am Markt getätigt werden, heisst es weiter.

Am Mittwoch verteuert sich die Helvetia-Aktie an der SIX zeitweise um 1,48 Prozent auf 89,00 Franken.

Basel (awp)