Intra-Cellular Therapies Aktie 23194616 / US46116X1019
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03.08.2026 14:46:53
Helus Pharma Appoints Michael Halstead CEO, Effective Immediately
(RTTNews) - On Monday, Cybin D/B/A Helus Pharma (HELP) announced that it has appointed Michael Halstead as Chief Executive Officer, effective immediately.
Halstead brings 25 years of industry experience, most recently serving as President of Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI).
Before Intra-Cellular, Halstead was a senior leader at Warner Chilcott plc.
In the pre-market activity on the Nasdaq, the shares were trading 0.90 percent lower at $7.75, after closing Friday's closing 3.93 percent down
Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand
Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intra-Cellular Therapies Inc
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Analysen zu Intra-Cellular Therapies Inc
KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen am Montag Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.