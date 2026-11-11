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11.11.2026 12:54:00
Helsing: Mitgründer Gundbert Scherf präsentiert Alternative zu Palantir-Software
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Palantir
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11.11.26
|Helsing unveils European rival to Palantir military targeting system (Financial Times)
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09.11.26
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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09.11.26
|Palantir alumni launch plan to ‘wake sleeping giants’ of European defence (Financial Times)
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03.11.26
|Palantir-Aktie dennoch tiefer: Quartalsbericht fällt stärker aus als prognostiziert (finanzen.ch)
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03.11.26
|MÄRKTE USA/Etwas fester - Apple und Palantir nach Zahlen schwach (Dow Jones)
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03.11.26
|Gute Stimmung in New York: Zum Start Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
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03.11.26
|MÄRKTE USA/Etwas fester - Apple und Palantir unter Druck (Dow Jones)
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03.11.26
|MÄRKTE USA/Börse uneinheitlich erwartet - Apple und Palantir schwach (Dow Jones)
Analysen zu Palantir
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
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|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Palantir am 11.11.2026
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