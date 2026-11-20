Helmerich Payne hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 4.91 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.580 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.09 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5.720 USD. Im Vorjahr hatten -1.660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4.08 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 8.81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3.75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch