(RTTNews) - Helmerich & Payne, Inc. (HP), a provider of drilling services and technologies, reported a fourth-quarter loss compared with a year-ago profit, primarily reflecting a substantial non-cash asset impairment charge related to its Middle East operations. Quarterly revenue increased 8% year over year.

Net loss attributable to Helmerich & Payne for the quarter was $489.8 million or $4.91 per share, compared with a loss of $57.4 million or $0.58 per share in the prior-year quarter. The latest results included a non-cash asset impairment charge of approximately $610 million, primarily related to assets in the Middle East.

Excluding select items, adjusted net income was $36 million or $0.36 per share.

Consolidated revenue increased to $1.09 billion from $1.01 billion in the year-ago quarter.

For fiscal 2027, the company expects gross capital expenditures of $320 million to $360 million. It anticipates average rig counts of 145 to 155 in North America Solutions and 50 to 60 in International Solutions. Offshore Solutions direct margin is projected at $105 million to $125 million.