HelloFresh-Aktie knickt ein: HelloFresh warnt in USA vor Salmonellen in Zwiebeln

Der Kochboxenlieferant HelloFresh fordert seine Kunden in den USA auf, Zwiebeln, die sie zwischen dem 8. Mai und dem 31. Juli erhalten haben, nicht zu verzehren, sondern sie zu entsorgen.

Grund ist das mögliche Auftreten von Salmonellen. Deswegen habe der Lieferant, von dem HelloFresh seine Zwiebeln bezieht, seine Ware zurückgerufen, ist einer HelloFresh-Unternehmensmitteilung auf der Webseite der U.S. Lebensmittelaufsichtsbehörde Food and Drug Administration zu entnehmen.

Die Mitteilung mit Datum 19. August nennt den Lieferanten nicht namentlich. HelloFresh teilt weiter auf fda.gov mit, das Berliner Unternehmen habe "unverzüglich Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass unsere Zwiebeln nicht mehr von diesem Lieferanten stammen".

Die FDA, die einen Ausbruch von Salmonellenerkrankungen untersucht, hatte zuvor Thomson International Inc. aus Bakersfield, Kalifornien, als "wahrscheinliche Quelle für kontaminierte rote Zwiebeln" identifiziert. Thomson hat rote, gelbe, weisse und süsse gelbe Zwiebeln zurückgerufen, und mehrere Einzelhändler und Hersteller von Zubereitungen wie Salsa und Käsedip haben ebenfalls in dem Zusammenhang Produkte zurückgerufen.

In den USA gab es am Dienstag einer aktuellen Meldung des Centers for Disease Control and Prevention zufolge 869 Fälle von Salmonellenerkrankungen, darunter 116 mit Krankenhausaufenthalten.

Am 14. August teilte die kanadische Gesundheitsbehörde mit, dass es in Kanada 339 bestätigte Fälle von Salmonellenerkrankungen gebe, darunter 48 mit Krankenhausaufenthalten.

Die US-Supermarktketten Walmart und Kroger sowie Taylor Farms, ein Hersteller von frisch portioniertem Obst und Gemüse, gehören zu den Unternehmen, die Produkte zurückgerufen haben.

Eine HelloFresh-Sprecherin in Berlin war am Donnerstag nicht unmittelbar für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Aktie von HelloFresh zeigt sich am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise um 0,73 Prozent schwächer bei 43,42 Euro.

DJG/uxd/jhe

NEW YORK (Dow Jones)