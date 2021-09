HelloFresh-Aktie etwas fester: HelloFresh verdoppelt sein globales Tech-Team

1.000 neue Tech-Mitarbeiter für die Entwicklung und Skalierung massgeschneiderter Softwarelösungen werden in Berlin, New York, Toronto, Sydney und Boulder eingestellt, wie das Unternehmen in Berlin mitteilte. Das globalen Tech-Team werde dadurch verdoppelt.

Im XETRA-Geschäft notieren HelloFresh-Papiere 0,32 Prozent höher bei 87,16 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)