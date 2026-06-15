|
15.06.2026 06:37:00
Helix Biopharma gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Helix Biopharma hat am 12.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote
Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.Weiterlesen!
SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Friedensabkommen: SMI und DAX gehen deutlich höher ins Wochenende -- US-Börsen schliessen höher -- Börsen in Fernost letztlich kräftig im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich in der Freitagssitzung mit kräftigen Gewinnen. Die US-Börsen notierten höher. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.