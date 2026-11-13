Helius Medical Technologies A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Helius Medical Technologies A hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Helius Medical Technologies A -32.890 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Helius Medical Technologies A mit einem Umsatz von insgesamt 3.4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 380.0 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch