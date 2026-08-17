Helius Medical Technologies A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Helius Medical Technologies A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -79.730 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6225.00 Prozent auf 2.5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch