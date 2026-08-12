Helios Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Helios Technologies hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.66 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.340 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 231.9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9.13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Helios Technologies einen Umsatz von 212.5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch