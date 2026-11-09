Helios Techno stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Helios Techno liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Helios Techno die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 13.30 JPY. Im Vorjahresquartal hatte Helios Techno ebenfalls ein EPS von 13.30 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16.84 Prozent auf 3.26 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch