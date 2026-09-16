Helio öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Helio hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.29 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.400 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Helio mit einem Umsatz von insgesamt 0.6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 24.36 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch