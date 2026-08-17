Helgeland Sparebank Primary Capital Cert: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Helgeland Sparebank Primary Capital Cert hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 3.89 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Helgeland Sparebank Primary Capital Cert 3.80 NOK je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Helgeland Sparebank Primary Capital Cert in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5.49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 620.0 Millionen NOK im Vergleich zu 656.0 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch