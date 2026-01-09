|
09.01.2026 06:37:00
Helen of Troy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Helen of Troy präsentierte am 08.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 3.65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Helen of Troy ein Ergebnis je Aktie von 2.17 USD vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2.99 Prozent auf 514.9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 530.7 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.ch
