Helen of Troy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Helen of Troy hat am 08.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -13.440 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Helen of Troy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 440.8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 433.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch