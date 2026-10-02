Heiwado öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Heiwado hat sich am 01.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 48.40 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 55.02 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Heiwado 118.29 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 115.00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch