HEIWA REAL ESTATE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

HEIWA REAL ESTATE hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 45.06 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 31.26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 78.57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15.53 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 8.70 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch