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11.11.2026 06:37:00
Heiwa Paper gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Heiwa Paper liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Heiwa Paper die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 1.92 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heiwa Paper 1.03 JPY je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat Heiwa Paper mit einem Umsatz von insgesamt 3.94 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2.29 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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