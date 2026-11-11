Heiwa Paper gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Heiwa Paper liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Heiwa Paper die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1.92 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heiwa Paper 1.03 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Heiwa Paper mit einem Umsatz von insgesamt 3.94 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2.29 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch