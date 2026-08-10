Heiwa informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Heiwa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 80.52 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heiwa 82.94 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 77.76 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.25 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch