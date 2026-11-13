Heiwa: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Heiwa hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 7.78 JPY. Im letzten Jahr hatte Heiwa einen Gewinn von 16.50 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heiwa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 62.50 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 61.22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch