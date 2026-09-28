L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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28.09.2026 11:30:00
Heinz-Glas als Weltmarktführer: Das Flakongeschäft für LOreal, Estee Lauder, Dior oder Boss
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
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12:26
|Börse Paris: Börsianer lassen CAC 40 mittags steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Paris: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im CAC 40 (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Freitagshandel in Paris: Anleger lassen CAC 40 mittags steigen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwacher Handel: CAC 40 präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|07:58
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|07:58
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|07:58
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|10.08.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|23.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert kaum verändert. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.