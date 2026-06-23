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23.06.2026 17:54:00
Heimische Tech-Aktien unter Druck: VAT, ams-OSRAM und Comet brechen ein
Die heimischen Technologietitel sind am Dienstag klar unter Druck gekommen.
Schlussendlich fielen VAT via SIX um 5,38 Prozent auf 668,80 Franken, ams-OSRAM gaben 5,02 Prozent auf 18,56 Franken nach und auch Comet (-8,28% auf 400,80 Fr.) standen unter Abgabedruck. Inficon (-5,11%) verloren trotz einer Kurszielerhöhung durch Octavian ebenfalls.
Die Kursgewinne im Sektor seit Jahresbeginn kann sich durchaus sehen lassen. So kletterten VAT beispielsweise um über 80 Prozent, bei ams-OSRAM stehen sogar über 140 Prozent zu Buche.
In Asien wurden die Märkte durch die Verluste im Sektor tief in den roten Bereich gedrückt. Am schlimmsten erwischte es den südkoreanischen Markt mit minus 10 Prozent, in dem der Handel deswegen kurzzeitig automatisch ausgesetzt wurde. Zuvor hatte das Börsenbarometer eine beispiellose Rekordjagd hingelegt und seinen Kursstand seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt.
Nun richtet sich der Blick der Anleger auf die am Mittwoch nachbörslich anstehenden Quartalszahlen des Chipherstellers Micron. Dieser sei der eigentliche Test für den rasanten Aufschwung im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), sagte Stratege Dilin Wu von Pepperstone Group. Starke Zahlen würden zeigen, ob der Bereich Hardware noch Potenzial habe.
dm/rw
Zürich (awp)
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