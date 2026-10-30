Heilongjiang Tianyouwei Electronics A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Heilongjiang Tianyouwei Electronics A präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.69 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heilongjiang Tianyouwei Electronics A noch ein Gewinn pro Aktie von 1.58 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10.86 Prozent auf 1.05 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 950.1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch