Heilongjiang Publishing Media A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Heilongjiang Publishing Media A hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.10 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.25 Prozent auf 122.3 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 118.4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch