Heilongjiang Interchina Watertreatment: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Heilongjiang Interchina Watertreatment äusserte sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 83.41 Prozent auf 101.5 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 55.4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch