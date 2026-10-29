Heilongjiang Heihua öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Heilongjiang Heihua hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.05 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.020 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 2.37 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Heilongjiang Heihua 2.15 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch