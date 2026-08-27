Heilongjiang Heihua: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Heilongjiang Heihua hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.06 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.040 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 2.49 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 6.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.34 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch