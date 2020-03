Heil will gesetzliches Rentenniveau bei 48 Prozent halten

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will in diesem Jahr eine Rentenreform für die Zeit nach 2025 vorlegen und favorisiert dabei, das gesetzliche Rentenniveau bei mindestens 48 Prozent zu halten. Das erklärte der SPD-Politiker am Freitag. Zuvor hatte die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission Vorschläge unterbreitet, die auch geringere Altersbezüge als Option vorsahen.

"Die Kommission empfiehlt einen Korridor von 44 bis 49 Prozent. Ich persönlich halte es für sinnvoll, dass wir ein Rentenniveau nicht unter 48 Prozent haben. Aber das muss in der Koalition diskutiert werden. Aber meine persönliche Überzeugung ist das. Und meine fachliche als Minister auch", erklärte Heil.

In ihrem Bericht hält die Rentenkommission an dem grundsätzlichen System der staatlichen Altersbezüge und dem aktuellen Renteneintrittsalter von 67 Jahren fest. Demnach soll das Umlageverfahren, in dem Arbeitnehmer für Ältere die Rente finanzieren, beibehalten und das Rentenniveau bei 44 bis 49 Prozent des durchschnittlichen Einkommens eines Arbeitnehmers mit 45 Beitragsjahren liegen. Für die Jahre bis 2025 hat der Bundestag ein Rentenniveau von mindestens 48 Prozent festgelegt. Die Untergrenzen des Rentenniveaus sollen alle sieben Jahre überprüft werden.

Die Kommission "Verlässlicher Generationenvertrag" empfiehlt ausserdem einen Beitragssatz in die gesetzliche Rentenversicherung von zwischen 20 und 24 Prozent für die Jahre 2026 bis 2032. Der Beitragssatz liegt derzeit bei 18,6 Prozent des Bruttolohns und darf nach aktueller Gesetzeslage bis zum Jahr 2025 nicht die Grenze von 20 Prozent überschreiten.

Die Vorschläge werden nun innerhalb der Regierung beraten. Heil sagte, er wolle im zweiten Halbjahr einen Gesetzesentwurf vorlegen.

Versicherungswirtschaft fehlt nachhaltige Finanzierung

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) begrüsste, dass im Bericht der Rentenkommission eine umfassende Reform der ergänzenden Alterssicherung vorgeschlagen worden sei. Bedauerlich sei hingegen, dass die Rentenkommission kein kraftvolles Signal für eine nachhaltige Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung gegeben habe. "Aus unserer Sicht fehlt insbesondere eine Perspektive, wie die auf Dauer notwendige Anhebung des Renteneintrittsalters gelingen kann", erklärte der GDV.

Für das Deutsche Aktieninstitut werden mit den Empfehlungen der Rentenkommission die Probleme der Altersvorsorge in Deutschland nicht lösen.

"Ab 2025 gehen die Babyboomer in Rente. 2030 sind es dann nur noch zwei Arbeitnehmer, die die Bezüge eines Rentners finanzieren. Dies wird das gesetzliche Umlageverfahren massiv unter Druck setzen", erklärte Christine Bortenlänger, Geschäftsführender Vorstand des Deutschen Aktieninstituts. "Vorschläge wie die Fortschreibung der doppelten Haltelinien lösen das Problem nicht. Stattdessen müssen wir Aktien mit ihren attraktiven Erträgen für unsere Altersvorsorge nutzen, wie zahlreiche Experten empfehlen. Der aktuelle Börsencrash ändert daran nichts. Die Märkte und damit breitgestreute Aktienanlagen haben sich langfristig immer wieder erholt."

Gewerkschaftsnahe Ökonomen fordert Stärkung der gesetzlichen Rente

Anders als Versicherer und Aktienvertreter fordert die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung eine Stärkung der gesetzlichen Rente.

"Leider korrigieren die Vorschläge der Kommission nicht den 2001 eingeschlagenen Weg, auf dem die gesetzliche Rentenversicherung geschwächt und der Lebensstandard im Alter von kapitalbasierter privater und betrieblicher Vorsorge abhängig gemacht wurde", sagte Florian Blank vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.

"Dabei haben wir in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer wieder deutliche Belege dafür gesehen, dass Kapitalmärkte zu anfällig sind, um wesentliche Teile der Alterssicherung daran zu koppeln. Die Finanzkrise vor einem Jahrzehnt und die folgende Niedrigzinsphase haben das ebenso deutlich gemacht wie die aktuellen dramatischen Börsenverluste in der Corona-Krise."

