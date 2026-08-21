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21.08.2026 06:37:00
Heidelberger Druckmaschinen: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Heidelberger Druckmaschinen äusserte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberger Druckmaschinen -0.020 USD je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberger Druckmaschinen in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 11.07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 469.7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 528.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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