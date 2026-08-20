Heidelberger Druckmaschinen stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Heidelberger Druckmaschinen hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0.11 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0.040 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 404.0 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 13.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberger Druckmaschinen 466.0 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch